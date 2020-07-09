Двое жителей Гродно хотели купить машину и стали жертвами интернет-мошенников

9 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Гродно пострадали от действий интернет-мошенников, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД областного центра.

На одном из сайтов появилось объявление о продаже "Фольксвагена". "Пассат" 1996 года выпуска, по словам женщины-продавца, достался ей после развода. Цена на авто была установлена невысокая.

"Потенциальным покупателям сообщается, что автомобиль находится в Минске, при этом желающих его приобрести очень много. Тому, кто хочет посмотреть машину первым, необходимо перечислить Br100", - рассказали в милиции. После перевода денег продавец бесследно исчезает.

Сейчас в органы внутренних дел города обратились двое потерпевших, однако их может быть больше. Милиция призывает горожан быть внимательными, а также предупредить своих знакомых, планирующих приобретать машину. Не исключено, что в интернете может появиться объявление о продаже уже другого автомобиля, но условия от лже-продавца будут схожими.-0-