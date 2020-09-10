Двое жителей Гродно приговорены к 4 годам "химии" за компьютерный саботаж

10 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вынесен приговор в отношении двух жителей Гродно, совершавших преступления против информационной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура города Гродно поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух молодых людей, которые на протяжении года с использованием специальных технологий совершали преступления против информационной безопасности. Всего во время судебного заседания доказано 50 эпизодов преступной деятельности.

"Как установлено, обвиняемые, действуя по отдельности и совместно, выполнили с помощью профильных программ DoS- и Ddos-атаки. Они заключаются в направлении множества одномоментных обращений к интернет-сайту с целью вызвать отказ системы, отвечающей за его функционирование, а также заблокировать размещенные на сайте сведения", - рассказали в прокуратуре. Атакам подвергались прежде всего интернет-ресурсы госучреждений, а также частных и государственных организаций. В некоторых случаях сработала защита, которая не позволила довести преступный умысел до конца. В одном из эпизодов, впрочем, обвиняемым удалось получить несанкционированный доступ к персональным данным клиентов гостиницы.

Суд Октябрьского района Гродно признал одного из них виновным в компьютерном саботаже (ч.2 ст.351 УК) и несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч.2 ст.349) и покушении на такие преступления. Второго - в компьютерном саботаже и покушении на него (ч.2 ст.351, ч.1 ст.14 и ч.2 ст.351УК). Оба обвиняемых вину признали в полном объеме и раскаялись в содеянном, что суд признал смягчающим ответственность обстоятельством.

Обоим обвиняемым по совокупности и повторности преступлений назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 4 года.

Один из них по амнистии частично (сроком на 1 год) освобожден от назначенного наказания.

Приговор вступил в законную силу.-0-