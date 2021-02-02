Двое жителей Ивацевичского района разобрали на запчасти чужой мотоцикл

2 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Ивацевичского района разобрали чужой мотоцикл на запчасти для своего транспортного средства, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В РОВД обратился местный житель с заявлением, что из его гаража пропали составляющие части к мотоциклу "ИЖ-56" и набор слесарных ключей. Сотрудники милиции установили, что хищение совершили ранее судимый 24-летний житель соседней деревни и его 14-летний знакомый. Старший товарищ предложил подростку проникнуть на чужую придомовую территорию, чтобы разжиться запасными деталями для своего мотоцикла.

Молодые люди через крышу попали внутрь гаража и при свете фонарика мобильного телефона разобрали чужой мотоцикл. Они сняли двигатель, выхлопную трубу, два колеса и другие мелкие запчасти. Уходя, друзья прихватили с собой ящик со слесарными ключами и два колеса от мопеда. Все это они спрятали в доме старшего сельчанина. Позже он вывез украденное в лес, а затем - в жилище к знакомому.

Несовершеннолетний участник криминального дуэта несколько лет назад уже попадал в поле зрения правоохранителей, однако на тот момент еще не достиг возраста уголовной ответственности.

Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов и возбудили уголовное дело за кражу. Имущество возвращено владельцу.-0-

Фото Ивацевичского РОВД