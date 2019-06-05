Двое жителей Каменецкого района угнали автомобиль и попали в ДТП

5 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе двое молодых людей угнали легковой автомобиль и попали на нем в дорожно-транспортное происшествие, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратился житель агрогородка Дмитровичи 1955 года рождения, который заявил об угоне со двора дома автомобиля "Форд-Сьерра". Во время оперативно-разыскных мероприятий правоохранители вышли на след двух молодых людей 1996 и 2001 годов рождения. Выяснилось, что накануне они выпивали и им захотелось покататься на машине. Поскольку ни один из них не владел транспортным средством, приятели решили угнать первый попавшийся автомобиль, не оборудованный системой противоугонной защиты.

Подходящая машина оказалась запертой, но водительское окно было приоткрытым, проникнуть внутрь не составило труда. "Молодые люди оторвали защитную панель, извлекли провода зажигания и при помощи их замыкания между собой запустили двигатель. Проехав небольшое расстояние по гравийной дороге, водитель не справился с управлением и съехал в кювет", - рассказали в УВД облисполкома. Парни не смогли вытащить автомобиль и разошлись по домам.

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 (угон транспортного средства) УК.-0-