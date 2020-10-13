Двое жителей Кобринского района пытались украсть с территории предприятия более 240 кг комбикорма

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативные сотрудники установили двух жителей Кобринского района, которые ночью пытались украсть с территории предприятия более 240 кг комбикорма. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

"Злоумышленники разобрали кирпичную кладку и проникли внутрь помещения, где хранился комбикорм. Первым дыру в стене заметил сторож, который вызвал милицию. Затем он вместе с другим работником организации проверил помещение склада, где и обнаружили посторонних", - рассказали в УВД.

Приехавшие оперативники установили, что к преступлению причастны двое сельчан: 54-летний рабочий предприятия и его 61-летний напарник-пенсионер.

Как сообщили в ОБЭП Кобринского РОВД, рядом с 54-летним фигурантом стояли семь наполненных комбикормом мешков. Мужчина был пьян. Его знакомому удалось скрыться. Выяснилось, что в ту ночь фигуранты планировали увезти на велосипедах 11 мешков комбикорма. Четыре не успели наполнить.

Беглец был задержан на следующий день. Оказалось, что страх перед неминуемой ответственностью он приглушал алкоголем и даже ночевал в поле. Во время беседы с правоохранителями мужчины свою вину признали полностью. Следователями дана правовая оценка их действиям.-0-