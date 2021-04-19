Двое жителей Любанского района за сопротивление милиционеру приговорены к 12 и 13 годам колонии

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Любанского района вынес приговор мужчинам 27 и 44 лет по уголовному делу о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия, и о хищении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Наказания - лишение свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима и 13 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Судом постановлено взыскать солидарно с обоих обвиняемых в пользу потерпевшего Br5 тыс. материальной компенсации морального вреда.-0-