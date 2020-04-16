Двое жителей Минской области лишились денег на фишинговых сайтах

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два жителя Минской области лишились денег, заказав на фишинговых сайтах одежду и обувь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Молодечненское РОВД.

У жительницы Молодечно мошенники похитили почти Br400. Девушка заказала товар на сайте MimoreShop.com, а для оплаты указала реквизиты своей банковской карты. СМС-сообщения о списании денег она не получила, а о хищении узнала лишь спустя некоторое время, когда на телефон пришло уведомление об остатке на карт-счете.

Еще один случай произошел в Жодино. Мужчина заказал в интернет-магазине Simpleeon.com обувь. После того, как указал на сайте реквизиты карты, у него со счета списалось 837 юаней.

При проверке оперативники установили, что эти интернет-сайты оказались фишинговыми. Мошенники воспользовались введенными реквизитами банковских карт и похитили со счета потерпевших деньги. В настоящее время продолжается работа по установлению личностей подозреваемых.-0-