Двое жителей Могилевской области воровали на кладбищах цепи с оград

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин с сентября по декабрь 2019 года совершили серию краж на кладбищах в Быховском, Чаусском, Могилевском и Славгородском районах. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Установлено, что к кражам причастны 40-летний и 56-летний жители Славгорода. На протяжении нескольких месяцев с территории 20 кладбищ они похитили металлические цепи с оград вокруг могил на общую сумму Br9,5 тыс.

Следователи провели осмотры мест происшествий и обыски по месту жительства обвиняемых, проверили их показания. Для возмещения причиненного ущерба на имущество мужчин наложен арест.

Быховский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража, совершенная группой лиц). Обвиняемые заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.-0-