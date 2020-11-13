Двое жителей Молодечненского района нарушили ж/д движение и за это оказались под стражей

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13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно расследуется уголовное дело по ч.1 ст.309 УК (умышленное приведение в негодность путей сообщения и средств сигнализации), сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"В ночь с 11 на 12 ноября двое мужчин замкнули рельсы на перегоне Дубравы - Радошковичи металлическим тросом, что вывело из строя средства сигнализации и дестабилизировало работу Минского отделения железной дороги", - рассказали в СК.
Милиционеры на месте преступления задержали двух жителей (37 и 36 лет) Молодечненского района, они заключены под стражу. В настоящее время с ними проводятся следственные действия.-0-