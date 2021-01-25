Двое жителей Петриковского района приговорены к 18 годам колонии за убийство с особой жестокостью

25 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда рассмотрела уголовное дело об убийстве 53-летнего жителя агрогородка Лясковичи Петриковского района, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

На скамье подсудимых оказались двое ранее не судимых сельчан. По данным следствия, эти жители агрогородка 30 и 40 лет испытывали личную неприязнь к своей будущей жертве.

Согласно материалам дела, с 7 на 8 мая 2020 года нетрезвые приятели решили убить обидчика. Они пришли к его дому, под вымышленным предлогом выманили во двор и стали бить руками и ногами. Затем обманом вынудили сельчанина проследовать к мелиоративному каналу на окраине агрогородка. На улице фигуранты еще раз его избили. Мужчина дважды пытался убежать от подельников, однако они проявили настойчивость в осуществлении задуманного и в итоге утопили его в мелиоративном канале.

По информации УСК, потерпевший проживал один, поэтому исчезновение мужчины было замечено не сразу. Заявление об этом от родственников поступило в милицию спустя несколько дней после убийства.

Приговором суда сельчане признаны виновными в умышленном убийстве человека, совершенном группой лиц с особой жестокостью. На основании п.п. 6, 15 ч.2 ст.139 УК каждому из них назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима. Также один из них должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания. В пользу родной сестры погибшего виновные должны выплатить Br70тыс. за моральный вред, а также более Br1,7 тыс. в счет компенсации материального ущерба.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-