Двое жителей Постав воровали зерно на заказ

9 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Двое жителей Постав на заказ воровали зерно в хозяйствах района, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Днем 3 апреля сотрудники Поставского отдела Департамента охраны задержали возле деревни Задевье автомашину ВМW-525 под управлением 28-летнего местного жителя. В салоне авто находилось несколько мешков с пшеницей. Дать внятные пояснения по поводу их происхождения мужчина не смог, что вызвало подозрения у правоохранителей.

Как оказалось, водитель приобрел ворованное зерно. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что злаки были похищены со склада одного из хозяйств района. Непосредственных исполнителей кражи тоже установили. Ими оказались двое неработающих жителей райцентра 1982 года рождения. "Бизнесмены" работали по предзаказу: среди сельчан находили желающих приобрести зерно по заниженной цене, а потом отправлялись на дело. Так, в последнем случае они отжали дверь склада сельхозпредприятия и вынесли оттуда 740 кг пшеницы на сумму почти Br300. Потратить заработанные деньги злоумышленники не успели.

В отношении подозреваемых следователи возбудили уголовное дело. Проверяется их причастность к совершению других эпизодов.-0-