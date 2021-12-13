Двое жителей Сенненского района провалились в полынью: женщину спасли, мужчина утонул

13 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На озере Ходцы Сенненского района мужчина и женщина провалились в полынью: женщину спасли работники МЧС, мужчина утонул. Об этом сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о двух провалившихся под лед на озере поступило 12 декабря в 14.31. Спасатели рассказали, что в полынье около 50 м от берега находился человек. Женщина одной рукой держалась за кромку льда, из воды виднелась только ее голова. Рядом с ней в воде был мужчина, который уже не подавал признаков жизни. На берегу сельчанку осмотрели медики, ее госпитализировали в больницу с диагнозом общее переохлаждение. Позже из полыньи достали тело мужчины.

Фото Витебского областного УМЧС

Местные жители (оба 1959 года рождения) решили порыбачить. Ни спасательных жилетов, ни других средств спасения с собой не взяли.

В Витебской области на прошлой неделе утонули два человека - в Полоцком и Городокском районах.-0-