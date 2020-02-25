Двое злоумышленников напали на работника магазина в Молодечно

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое злоумышленников напали на работника магазина одежды и обуви по улице Притыцкого в Молодечно и похитили всю выручку. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Правоохранители опросили потерпевшего и изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих зданиях. "Установлено, что двое злоумышленников проникли в магазин через незапертую служебную дверь с торца здания, брызнули неизвестным газом в лицо находящемуся там 21-летнему работнику и, воспользовавшись его замешательством, похитили из сейфа Br3250, после чего скрылись в неизвестном направлении. При этом, чтобы навести оперативников на ложный след, указали работнику передать директору "привет от таджиков", - рассказали в УВД.

На розыск преступников были ориентированы все сотрудники и наряды милиции, несущие службу. Были отработаны предполагаемые пути отхода грабителей и близлежащие территории, однако задержать злоумышленников по горячим следам не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.206 УК (грабеж), предусматривающей до шести лет лишения свободы.

Во время проведения дальнейших мероприятий сотрудники уголовного розыска установили предполагаемых грабителей. Одним из них оказался безработный житель Молодечно, 26-летний гражданин Узбекистана. Как выяснилось, мужчина был прекрасно знаком с директором магазина и не раз бывал у него, хорошо ориентировался в помещении, знал, где расположен сейф и ключи от него, а также сумму, которая обычно в нем хранилась. Поэтому спланировать преступление для него оказалось делом несложным. В помощники он выбрал себе 21-летнего безработного жителя Молодечненского района. У обоих фигурантов это первый криминальный случай в биографии.

В скором времени оперативники задержали обоих подозреваемых. Фигуранты не стали отпираться и сознались в содеянном. Идеальный с их точки зрения план они вынашивали несколько дней, пристально следя за работниками магазина по вечерам. Как рассказали сами сообщники, добычу они поделили и направились в столицу. Часть похищенных денег была изъята у гражданина Узбекистана, остальные они уже успели потратить.

В настоящее время основной фигурант арестован, в отношении его сообщника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.-0-