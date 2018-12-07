Двое знакомых в Минске незаконно получали компенсацию за сдачу крови

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичным Заводским районным отделом Следственного комитета в отношении двух граждан завершено расследование уголовного дела об изготовлении недействительных справок о зарплате для получения компенсации за сдачу крови. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Правоохранители выяснили, что 36-летний мужчина с апреля по октябрь 2017 года изготавливал в Минске поддельные справки о среднедневных начислениях и выплатах для своей 34-летней знакомой. Женщина после сдачи крови под предлогом получения денежной компенсации предоставляла подложные справки из ООО в бухгалтерию одной из столичных больниц. В действительности же в фирме она не работала. Печать принадлежала юридическому лицу, учредителем которого являлся ее знакомый. Полученные деньги они делили между собой. "Действия мужчины и его знакомой квалифицированы по ч. 2 ст. 380 УК (подделка официального документа, совершенная группой лиц), ч. 2 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное группой лиц). Они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", - рассказали в СК.

Как напомнили в СК, согласно законодательству, донор освобождается от работы в день сдачи крови, ему предоставляется дополнительный день отдыха. При этом за эти дни сохраняется заработок за счет организации переливания крови.

Следователями были изъяты и изучены подложные справки, расходно-кассовые ордера. Допрошены обвиняемые и должностные лица больницы, проведены обыски, наложен арест на имущество. Изъята печать, оттиск которой находился на подложных справках, изучено содержимое изъятой компьютерной техники. "Всего следствием установлено пять эпизодов преступной деятельности. В результате двое знакомых завладели средствами учреждения здравоохранения в Минске на общую сумму свыше Br500", - проинформировали в СК.-0-