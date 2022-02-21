Двоих 19-летних жителей Минской области будут судить за незаконный оборот наркотиков

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21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Первомайским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская. По данным следствия, двое 19-летних жителей Минской области в августе 2021 года вступили в преступный сговор с представителями интернет-магазина, осуществляющего сбыт наркотических средств и психотропных веществ, и начали работу в качестве закладчиков. "Так, с августа по ноябрь 2021 года на территории Минска и Минской области они неоднократно приобретали особо опасные психотропные вещества - мефедрон и альфа-PVP с целью сбыта. Психотроп молодые люди привозили в столицу, где на съемной квартире расфасовывали его на более мелкие дозы и делали закладки в тайники. Следует отметить, что в результате преступной деятельности по незаконному обороту особо опасных психотропных веществ обвиняемые получили преступный доход в сумме около Br7 тыс.", - рассказала Екатерина Гарлинская. В результате комплекса следственных и иных процессуальных действий получены достаточные доказательства для предъявления уроженцам Минской области обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка психотропных веществ) УК. Согласно материалам дела, в ноябре 2021 года фигуранты через мессенджер приобрели более 700 г мефедрона и более 6 г альфа-PVP. Часть приобретенного психотропа они в последующем употребили сами, а оставшуюся - планировали по заданию куратора разложить по тайникам. "С момента задержания к парням применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено. Оно передано прокурору для направления в суд", - отметила официальный представитель УСК по городу Минску.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!