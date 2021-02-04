Двоих борисовчан подозревают в серии краж из дачных домов

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Борисовского РУВД задержали двоих борисовчан, которых подозревают в серии краж на территории района - в большинстве своем это были дачные дома. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Злоумышленники - приятели 41 и 42 лет - на пару совершили семь краж, тщательно выбирая объекты для проникновения. На протяжении нескольких месяцев непрошенные гости проникали в загородные дома и забирали наиболее ценные вещи", - рассказали в УВД.

Во время оперативных мероприятий было установлено, что фигуранты передвигались на микроавтобусе, принадлежащем знакомой одного из злоумышленников. Транспортное средство они оставляли на проселочной дороге, а до нужного дома шли пешком, чтобы не привлекать внимание местных жителей. Похищенное относили в лес, там и оставляли. Спустя какое-то время возвращались к схрону на машине и забирали.

Как правило, криминальный дуэт работал в дневные часы, выставляя стекла из окон либо срывая навесные замки на дверях. Краденое старались сразу же реализовывать: что-то по заниженной цене продавали знакомым, что-то сбывали через объявления в газетах и интернете.

В отношении подельников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК. К слову, оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления.

Правоохранители не исключают, что приятели могут быть причастны к совершению аналогичных хищений как на территории Борисовского района, так и в близлежащих.-0-