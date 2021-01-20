Двоих минчан будут судить за участие в беспорядках и повреждение служебного автомобиля ГАИ

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минску завершило расследование уголовных дел в отношении 33-летнего и 42-летнего мужчин - активных участников групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, произошедших в столице в августе 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Вечером 9 августа сотрудник ГАИ двигался на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками красного и синего цветов на пересечении проспектов Машерова и Победителей. "Граждане, участвующие в несанкционированных массовых мероприятиях в указанной части столицы, вышли на проезжую часть, заблокировали автомобиль, а также выражались грубой нецензурной бранью в отношении сотрудника ГАИ. Действия сопровождались ударами по машине. Спустя время один из подозреваемых - 33-летний минчанин - был задержан", - рассказали в СК.

На допросе мужчина пояснил следователям, что причиной такого поведения считает эффект толпы. Накануне он прочитал в интернете о месте проведения беспорядков и направился по адресу, чтобы принять в них участие. Со слов мужчины, он видел проблесковые маячки на служебном автомобиле, слышал звуковые спецсигналы, но, поддавшись на призывы неизвестных ему людей блокировать проезд техники, вышел на проезжую часть и совершил противоправные действия.

Похожая ситуация произошла в ночь с 9 на 10 августа 2020 года на перекрестке улиц М.Богдановича, Я.Купалы и Сторожовской. По данным следствия, 42-летний минчанин принимал активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях, происходящих в этой части столицы. Как и в предыдущем случае, он вместе с неустановленными лицами заблокировал движение сотрудников ГАИ, двигавшихся на служебном автомобиле, перекрыв несколько полос проезжей части. После чего в транспортное средство правоохранителей неизвестные стали бросать различные предметы, а обвиняемый нанес несколько ударов по кузову автомобиля.

Следователи допросили обвиняемых, потерпевших и свидетелей. По изъятым во время осмотра с мест происшествия вещественным доказательствам проведены необходимые экспертные исследования. К материалам уголовного дела приобщены записи видеорегистраторов, размещенных в служебных автомобилях, а также камер видеонаблюдения и видеоролики, размещенные в интернете. Стоит отметить, что в каждом из случаев обвиняемыми причинен имущественный ущерб на сумму более Br2 тыс.

По завершении расследования уголовных дел мужчинам предъявлены обвинения по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта), ч.1 ст.218 (умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере), ст.364 (угроза применена насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования их законной деятельности и принуждения изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности) УК.

К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовные дела переданы прокурору для направления в суд.-0-