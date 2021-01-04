Двоих мужчин с марихуаной задержали в Мозыре

4 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре задержали двоих горожан с марихуаной, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В первый день нового года в райцентре задержали 36-летнего водителя транспортной компании, работающего в Польше. Сотрудники наркоконтроля Мозырского РОВД нашли у мужчины полимерный сверток с измельченным веществом растительного происхождения. В тот же день эксперт вынес заключение: в пакете марихуана весом почти 2 г. В гараже приятеля задержанного нашли приспособление для курения.

Еще одного мозырянина оперативники задержали 2 января. Во время обыска по месту жительства 53-летнего горожанина нашли полимерный сверток с измельченным веществом растительного происхождения. Вердикт эксперта - изъятое является марихуаной. Под раковиной на кухне сыщики нашли и приспособление для употребления наркотика.

По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждены уголовные дела. Фигуранты водворены в изолятор временного содержания.-0-