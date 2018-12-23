Двоих мужчин в Минске подозревают в краже денег с чужих банковских карт

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГУВД Мингорисполкома разыскивает двоих мужчин по подозрению в краже денег с чужих банковских платежных карт в банкоматах Минска, сообщили БЕЛТА в управлении по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции.

Одному из молодых людей на вид 30-35 лет. Он плотного телосложения, лицо круглое. Был одет в черную шапку, пуховик темного цвета "Аляска", джинсы темного цвета.

Приметы второго разыскиваемого: на вид 28-33 года, среднего телосложения. Одет в черную шапку со светлыми полосами, пуховик черного цвета "Аляска", джинсы темного серого цвета, черные ботинки с белой подошвой.

Тех, кто располагает информацией об их местонахождении, просят проинформировать ГУВД Мингорисполкома по телефонам (29) 6576833, (44)7643707, (29) 6034975 или 102.-0-