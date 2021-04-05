Двоих нарушителей границы задержали пограничники в Верхнедвинском районе

5 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Полоцкие пограничники пресекли попытку нарушения белорусско-латвийской границы, сообщил БЕЛТА официальный представитель Полоцкого пограничного отряда подполковник Денис Глебко.

На минувшей неделе за нарушение границы в Верхнедвинском районе задержали двух граждан Российской Федерации - мужчину 1994 года рождения и женщину 1993 года. "Несмотря на противоэпидемиологические ограничения, действующие в странах Евросоюза, нарушители из Парижа проследовали через всю Европу. Молодые люди незаконно пересекли границу Латвии с Беларусью и далее намеревались следовать в Санкт-Петербург, но довести свой умысел до конца им не позволили белорусские пограничники", - отметил Денис Глебко.

В настоящее время в отношении задержанных начат административный процесс за незаконное пересечение границы Беларуси и нарушение пограничного режима. Каждому из них грозит штраф в размере до Br3480 и депортация.

С начала 2021 года полоцкими пограничниками задержаны 14 нарушителей границы.-0-