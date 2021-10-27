27 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двоих жителей Лиды будут судить за надругательство над госфлагом. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Лидского района направила в суд уголовное дело в отношении двух неработающих мужчин. Одному из них 36 лет, второму - 18.

"Ночью в августе 2021 года обвиняемые совершили ряд противоправных действий с целью надругательства над госфлагом вблизи ресторана "Потсдам" в Лиде. В частности, один из обвиняемых, демонстрируя оскорбительное и пренебрежительное отношение к госсимволике, поднялся на крышу здания и выломал из флагштока Государственный флаг Республики Беларусь, повредив его древко. Они фотографировались и снимали видеоролик в непристойном виде с флагом в руках. Затем бросали полотнище на землю", - рассказали в прокуратуре. В момент совершения преступления мужчины были пьяны.

Мужчины заключены под стражу. Уголовное дело находилось в производстве Лидского районного отдела Следственного комитета.-0-