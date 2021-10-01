Двоих жителей Минской области привлекут к ответственности за оскорбление правоохранителей в соцсетях

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователями Минской области завершено расследование двух уголовных дел об оскорблении представителей власти. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"По данным следствия, в феврале текущего года 24-летний житель Дзержинского района в общедоступной группе в социальной сети "ВКонтакте" разместил под публикациями о сотрудниках милиции Витебской области оскорбительные комментарии. В это же время и в адрес этих же сотрудников в той же сети опубликовал подобные негативные комментарии еще один житель Минской области - 35-летний мужчина из Столбцов. Примечательно, что никто из обвиняемых с правоохранителями знаком не был, более того, они даже проживали в разных регионах страны. Оба нигде не работали", - рассказали в УСК.

Действия обвиняемых квалифицированы соответственно Дзержинским и Столбцовским районными отделами Следственного комитета по ст.369 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса.

По данным уголовным делам следователи допросили обвиняемых, потерпевших и свидетелей. Изучены и приобщены к материалам дел заключения лингвистических экспертиз. Осмотрены мобильные телефоны обвиняемых. Расследование уголовных дел завершено, они переданы прокурору для направления в суд.

Следователи напоминают о необходимости соблюдения закона. "Обращаем внимание, что санкция ст.369 Уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом", - добавили в УСК.-0-