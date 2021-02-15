Двоих жителей Молодечненского района подозревают в серии краж из автомобилей

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно милиция задержала криминальный дуэт, подозреваемый в серии краж из автомобилей, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"Около 3.00 на линию 102 обратился житель многоэтажного дома по улице Ф.Скорины в Молодечно. Мужчина рассказал, что в его автомобиле взломаны две двери, открыт капот и украден аккумулятор. О том, что машину вскрыли, владелец узнал от соседей, которые позвонили ему и сообщили, что возле легковушки находятся двое неизвестных", - рассказали в УВД.

Выйти на след злоумышленников удалось благодаря бдительным соседям. Они рассказали хозяину, что те были одеты во все темное и передвигались на автомобиле "ВАЗ" бордового цвета. Ориентировка оперативно была передана всем нарядам. Уже спустя 10 минут сотрудники отдела Департамента охраны остановили машину подозреваемых на пути к выезду из города.

Автомобиль с фигурантами доставили в Молодечненский РОВД для дальнейшего разбирательства. Задержанными оказались безработные жители деревни Лебедево Молодечненского района 19 и 22 лет. "При осмотре "Жигулей" в салоне оперативники изъяли похищенный аккумулятор, который, по словам задержанных, они планировали в дальнейшем продать. Кроме того, сыщикам удалось установить, что на счету злоумышленников не один преступный эпизод. До этого ночью они таким же способом проникли в автомобиль Renault Clio на ул.Общественной, откуда похитили набор инструментов, сабвуфер и держатель для телефона. Чужое имущество также было обнаружено в их автомобиле и изъято", - отметили правоохранители.

Отрицать свою причастность к хищениям подозреваемые не стали и признали вину. К слову, в январе приятели уже попались на краже мотоцикла "Минск" в деревне Конюхи Молодечненского района - было возбуждено уголовное дело.

Следователи дали правовую оценку действиям нарушителей. Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.205 (кража) УК. В настоящее время устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.-0-