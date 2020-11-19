Двоих жителей Жлобина подозревают в участии в августовских беспорядках

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Задержаны еще двое участников массовых беспорядков в Жлобине. Информацию об этом разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

По данным правоохранителей, жители райцентра 21 и 23 лет оказались причастны к августовским массовым беспорядкам в райцентре. "Они метали камни в милиционеров и служебный транспорт. Также парни - активные пользователи деструктивных Telegram-каналов и групп", - сообщает пресс-секретарь.

Выяснилось, что один из задержанных посещал протесты и участвовал в беспорядках в Минске. "За провокации в отношении сотрудников правоохранительных органов молодой человек получил деньги прямо на несанкционированном мероприятии", - уточняется в сообщении.

Следователи признали горожан подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по фактам совершения групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряжённых с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций.-0-