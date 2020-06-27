27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двойное ДТП произошло из-за лося в Барановичском районе, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 25 июня около 21.30. По предварительной информации ГАИ, 66-летний водитель автомобиля Mercedes на 202-м км автодороги Брест - Минск - граница РФ сбил внезапно выбежавшего на проезжую часть лося. В результате ДТП транспортное средство получило механические повреждения. Лось погиб на месте происшествия.

Спустя несколько минут по этому же участку дороги ехал 35-летний минчанин на Mazda. Предполагается, что он отвлекся от управления транспортным средством и наехал на тушу лося, которая находилась на полосе движения. Водитель с травмами госпитализирован.

УВД напоминает, что в случае ДТП с дикими животными водитель должен вызвать сотрудников ГАИ, которые передают информацию в Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира при Президенте. Ее сотрудники, ветеринарный врач и представитель Минприроды тоже выезжают на место аварии. Также необходимо обозначить место ДТП, выставив знак аварийной остановки, и оставаться на месте происшествия.

Увозить с собой сбитое животное нельзя. В таком случае действия водителя приравняют к незаконной охоте, а за нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты грозит уголовная ответственность.

В зоне лесных массивов водителю необходимо быть предельно внимательным и осторожным, выбирать безопасную скорость движения, особенно в пределах действия предупреждающего знака "Дикие животные".-0-