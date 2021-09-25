25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двойное ДТП произошло ночью на МКАД. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 24 сентября примерно в 22.25 36-летняя женщина на автомобиле "Пежо" двигалась по внутреннему кольцу в направлении Логойского тракта. В районе 52-го км она совершила наезд на мужчину, который перебегал дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. Спустя несколько минут в этом месте столкнулись еще два автомобиля - "Опель" и "Форд". Водитель последнего остановился, чтобы оказать помощь пострадавшему в первом ДТП пешеходу, а "Форд" от удара врезался в "Пежо". В результате произошедшего транспортные средства получили механические повреждения, 49-летний пешеход доставлен в медицинское учреждение.

На месте инцидента работали сотрудники ОГАИ Советского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения. Максимальная собранность, концентрация внимания и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безаварийной езды.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома