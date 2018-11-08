Дворник в Барановичах нашел банку с ртутью

8 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах дворник нашел банку с ртутью, сообщила БЕЛТА официальный представитель городского отдела внутренних дел Анастасия Гурская.

Днем 7 ноября 61-летний работник ЖКХ убирал участок на одной из улиц города. Возле мусорного контейнера он наткнулся на стеклянную банку объемом 400 мл с подозрительной жидкостью. О находке мужчина сообщил в МЧС. Специалисты установили, что в банке находится 370 г ртути. Проведя необходимые исследования, они определили, что загрязнения окружающей среды не произошло.

Сотрудники Барановичского ГОВД проводят проверку. Устанавливается, кто мог выбросить содержимое с опасным металлом на улицу.-0-