Дворник в Барановичах нашел банку с ртутью

8 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах дворник нашел банку с ртутью, сообщила БЕЛТА официальный представитель городского отдела внутренних дел Анастасия Гурская.
Днем 7 ноября 61-летний работник ЖКХ убирал участок на одной из улиц города. Возле мусорного контейнера он наткнулся на стеклянную банку объемом 400 мл с подозрительной жидкостью. О находке мужчина сообщил в МЧС. Специалисты установили, что в банке находится 370 г ртути. Проведя необходимые исследования, они определили, что загрязнения окружающей среды не произошло.
Сотрудники Барановичского ГОВД проводят проверку. Устанавливается, кто мог выбросить содержимое с опасным металлом на улицу.-0-
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