Двух браконьеров с 14 кг рыбы задержали на Днепре у границы с Россией

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трансграничном участке Днепра задержали браконьеров из Орши с 14 кг рыбы, сообщила БЕЛТА специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.

Двоих оршанцев, ловивших рыбу сетями на Днепре, госинспекторы задержали в Дубровенском районе. "Браконьеры попали в разработку Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира. За местностью, где они могут рыбачить, вели наблюдение. Во время очередной незаконной вылазки сетевиков взяли с поличным, - рассказала Ольга Громович. - Место для рыбалки нарушители выбрали нелюдное - трансграничный участок Днепра у деревни Борствиново. Здесь прямо по реке проходит граница с Россией".

На берегу рыбаки-нелегалы соорудили собственный домик, использовали лодку с мотором и особенные снасти. "Изъятая у них 90-метровая сеть - не дешевая "китайка", а эксклюзивное изделие, искусно сплетенное из прочной капроновой нити. С помощью нее сетевики выловили 14 кг рыбы, этого оказалось достаточно, чтобы нарушение приобрело уголовный характер", - отметила Ольга Громович.

Один из задержанных в далеком прошлом сам работал в органах природоохраны, другой - дипломированный юрист, тем не менее он оказал неповиновение госинспектору, выбросил часть улова и попытался скрыться вплавь, чем лишь усугубил свое положение.

После того, как было возбуждено уголовное дело и проведен обыск двух домов в деревне Борствиново, стало ясно: промышляли браконьеры не только сетями. Правоохранители обнаружили электроудочку и три комплекта оборудования для электроловильных устройств, а также обрез охотничьего ружья, заряженный двумя патронами. "Найти спрятанное оружие помог домашний питомец - козел, он выкатил из укромного места пластиковую бочку, в которой лежал обрез. В дополнение ко всему в домах и хозпостройках нашли еще 28 рыболовных сетей", - поделилась подробностями Ольга Громович.

Рыбаков-нелегалов заключили под стражу, они признали факт незаконного рыболовства и уже возместили Br2,6 тыс. Назначена экспертиза по оружию, его модификация - также повод для уголовного преследования.-0-

Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира