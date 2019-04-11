Двух братьев из Черикова подозревают в убийстве женщины и поджоге ее дома

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевские сыщики по горячим следам задержали подозреваемых в убийстве, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Ранним утром 10 апреля в Чериковский РОВД поступило сообщение от МЧС о возгорании в частном доме. В нем было обнаружено тело 47-летней хозяйки с множественными ножевыми ранениями. Выяснилось также, что из дома пропал компьютер.

"Через считанные часы после обнаружения тела сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в совершенном преступлении. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей, родные братья 1998 и 2000 годов рождения. У них дома обнаружили оперативники и компьютер женщины", - рассказали в УВД. Чтобы скрыть следы, молодые люди подожгли дом.

Предварительно установлено, что они были знакомы с убитой. Чериковским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 139 УК (убийство). Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.-0-