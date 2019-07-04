Двух братьев разыскивают в Узденском районе

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух без вести пропавших братьев разыскивает милиция, сообщили БЕЛТА в Узденском РОВД.

Отделение уголовного розыска Узденского РОВД устанавливает местонахождение без вести пропавшего 48-летнего Владимира Солодухи. Он 28 июня около 21.50 ушел из административного здания Узденской центральной районной больницы.

На вид ему около 50 лет, среднего роста, худощавого телосложения, глаза голубые, прямые седые волосы, носит бороду. Был одет в коричневую куртку, темные майку и брюки, черные резиновые шлепанцы на босую ногу. Мужчина имеет внешний вид злоупотребляющего спиртным.

Разыскивается и его брат - 53-летний Андрей Солодуха. Он 27 июня около 17.30 вышел из автомобиля медицинской помощи на 39-м км автодороги Минск - Слуцк - Микашевичи, и его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: на вид 50-55 лет, среднего роста и телосложения, глаза голубые, волос вьющийся седой, стрижка короткая. Был одет в майку с коротким рукавом темно-коричневого цвета, темные спортивные штаны и черные резиновые шлепанцы на босую ногу.-0-

Фото УВД Минского облисполкома