Двух брестчан будут судить за сопротивление милиционерам

9 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей областного центра, которые обвиняются в сопротивлении правоохранителям во время несанкционированных массовых мероприятий. Об этом сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк

Противоправные действия 32-летний и 25-летний брестчане совершили вечером 9 августа на несанкционированном митинге на проспекте им. П.Машерова. По данным следствия, мужчины несколько раз ударили руками и ногами сотрудника милиции и пытались ударить его коллегу.

Следователи допросили обвиняемых, потерпевших и свидетелей, провели осмотры места происшествия. К материалам уголовного дела приобщены видеозаписи, на которых зафиксирован момент совершения преступления.

Действия фигурантов квалифицированы по ч.2 ст.363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия и угрозой его применения) УК. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-