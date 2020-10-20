Двух бывших зампрокуроров судят в Минске за наркотики

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде Фрунзенского района проходит первое судебное заседание по уголовному делу в отношении двух бывших заместителей прокуроров, сообщает БЕЛТА.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта).

Как ранее сообщили в Генпрокуратуре, уголовное дело в отношении двух бывших заместителей прокуроров Советского и Ленинского районов Минска возбудил и расследовал Комитет государственной безопасности. Указанные работники были уволены из органов прокуратуры.

По делу проходит еще один фигурант, которому инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч.1,3 ст.328 УК, ч.2 ст.329 УК (незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).-0-