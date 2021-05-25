Двух человек спасли при пожаре квартиры в Минске

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре квартиры по пер.Калинина спасли двух человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Тревожный сигнал на линию 112 поступил от очевидца сегодня в 16.49. Когда спасатели прибыли по адресу, наблюдалось задымление квартиры на 1-м этаже жилого дома. Была информация, что в квартире могут находиться люди.

Спасатели вскрыли дверь и обнаружили на полу в горящей комнате женщину и мужчину. Их вынесли из опасной зоны и передали медикам. Женщину доставили в больницу с предварительным с диагнозом "отравление продуктами горения". Мужчина от госпитализации отказался.

Пожар ликвидировали. Огонь повредил имущество в комнате, закопчена квартира.

Причина произошедшего устанавливается.-0-

Фото Минского городского управления МЧС