Двух дилеров интернет-магазина психотропов задержали в Гомельском районе

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля Советского РОВД Гомеля задержали неработающих гомельчан 1998 и 1999 годов рождения, которые были розничными курьерами интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Парней задержали в момент получения партии товара. Они планировали забрать из тайника в Гомельском районе более 20 г наркотиков для продажи.

В дальнейшем в различных местах областного центра были обнаружены 22 закладки с наркотиком. Заключение экспертизы показало, что порошок является особо опасным психотропным веществом, не используемым в медицинских целях, - альфа-PVP. Общий вес изъятого превысил 26 г.

По факту незаконного приобретения и реализации наркотических веществ возбуждено уголовное дело.

Официальный представитель УВД отметил, что в настоящее время представители наркоконтроля продолжают оперативные мероприятия по изобличению других дилеров интернет-магазина для прекращения его деятельности.-0-