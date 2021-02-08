Двух дилеров с коноплей задержали под Минском

8 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двух дилеров с коноплей задержали на автозаправке в Дзержинске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.
Спецоперацию провели оперативники наркоконтроля УВД Брестского облисполкома и местного РОВД. В автомобиле, на котором передвигались двое минчан 28 и 30 лет, сотрудники нашли полиэтиленовые пакеты с высушенной коноплей. Общий вес изъятого зелья составил 3,7 кг.
Мужчин задержали. Выяснилось, что младший из них - уроженец Пружан. Именно там у 39-летнего местного жителя подозреваемые приобрели запрещенный товар, чтобы затем продать в Минске.
Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
В главном управлении наркоконтроля и противодействия торговле людьми МВД отмечают снижение в прошлом году на 21,5% количества наркопреступлений, включая случаи сбыта. В условиях пандемии и закрытости границ существенно изменились вид и объем изымаемых наркотиков и психотропов. Если в 2019 году основу составляли героин (40%), гашиш (32%) и марихуана (12%), то в 2020-м - марихуана (81,5%), маковая соломка (9,3%), героин (4,8%) и гашиш (3,5%).-0-