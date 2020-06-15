Двух гродненцев будут судить за компьютерный саботаж

15 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно завершено расследование дела о несанкционированном доступе к информации и компьютерном саботаже, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

В сентябре 2019 года из-за DDoS-атаки был заблокирован сайт одного из торговых центров в Гродно. Сотрудники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Гродненского облисполкома обнаружили вредоносную сетевую активность со стороны двух 24-летних жителей Гродно. При этом молодые люди пытались скрыть следы цифрового преступления: использовали анонимайзеры, в сеть выходили с помощью взломанного Wi-Fi соседки.

"Согласно материалам уголовного дела, парни, используя специальное программное обеспечение и компьютерную технику с доступом в интернет, в период с 2018 по ноябрь 2019 года совершали DDoS-атаки на сайты предприятий, торговых центров, учреждений образования и здравоохранения, интернет-магазинов в Беларуси и других странах. Потерпевшие зачастую не обращались в правоохранительные органы, пытались самостоятельно решить проблемы", - рассказала Инна Позняк.

По словам обвиняемых, они таким образом хотели проверить свои умения и навыки, а также выявить уязвимости различных ресурсов. Один из них при этом пытался заработать. Он размещал объявления с предложениями осуществить DDoS-атаки по заказу других пользователей.

Во время расследования у гродненцев изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, проведены осмотры, а также экспертные исследования по ним, получены дополнительные доказательства, в том числе о ранее не заявленных эпизодах преступной деятельности. Выяснилось, что противоправные действия молодые люди осуществили в отношении 24 интернет-ресурсов.

Жителям областного центра предъявлено обвинение по ч.1 ст.351 (компьютерный саботаж) УК и в покушении на компьютерный саботаж.

Кроме того, одному из них предъявлено обвинение по ч.2 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности) УК и в покушении на это преступление.

Расследование завершено, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-