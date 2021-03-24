Двух юных зацеперов задержали в Бресте

24 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте милиционеры задержали двух несовершеннолетних зацеперов, сообщил на совместном брифинге в региональном УСК Брестский транспортный прокурор Валерий Королюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Сначала двух подростков сотрудники ОВДТ сняли с подножек пассажирского поезда. А вскоре их задержали в непредназначенном для перехода через железнодорожные пути месте непосредственно перед приближающимся скоростным пассажирским поездом.

"В настоящее время и с подростками, и с их родителями проводится профилактическая работа. Родителям объявлено официальное предупреждение за ненадлежащее воспитание детей. Один из подростков не достиг возраста административной ответственности", - сказал прокурор.

Он отметил, что это негативное явление достаточно распространено среди молодежи. Так, учащийся Барановичского технологического колледжа в поисках экстремальных впечатлений залез на железнодорожный вагон и получил тяжелую травму электрическим током. Там же осенью прошлого года сотрудники ОВДТ задержали группу из четырех жителей Минска. Среди зацеперов был и несовершеннолетний школьник. Молодые люди находились на крыше движущегося пассажирского поезда.

"При проверке было установлено 22 факта совершения ими нарушений правил нахождения на объектах железнодорожного транспорта, связанных с самовольным проездом на грузовых поездах, подножках и крышах пассажирских вагонов, нахождением в неустановленных местах на железнодорожных путях в непосредственной близости от движущихся составов. Молодых людей привлекли к административной ответственности по ст.18.3 и ст.18.2 КоАП", - дополнил Валерий Королюк.

В целом за прошлый год в Брестской области увеличилось количество случаев непроизводственного травматизма по сравнению с 2019-м (с 15 до 19). Зарегистрировано 10 несчастных случаев с летальным исходом, в том числе два с участием несовершеннолетних. Во всех случаях непосредственной причиной травматизма и гибели людей стало нарушение самими пострадавшими требований безопасного поведения на объектах транспорта.

"Изучение материалов проверок показало, что основными причинами смертельного травмирования стало нахождение на железнодорожных путях в запрещенных местах и проявление беспечности. В четырех случаях погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения, при этом один из них уснул на рельсах, а другой переходил пути, надвинув на глаза капюшон куртки", - дополнил заместитель начальника управления процессуального контроля УСК по Брестской области Леонид Теодорович.

Организованный в УСК совместно с УВД и прокуратурой брифинг был посвящен вопросу обеспечения безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Как отметили спикеры, эффекта в этом можно достичь только при взаимодействии всех государственных органов и субъектов профилактики правонарушений.-0-