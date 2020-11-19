Двух минчан будут судить за циничные надписи на тротуарной плитке

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении двух 25-летних парня и девушки, которые обвиняются в злостном хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, повлекшем причинение ущерба в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам дела, жители столицы 9 сентября вблизи здания 21А по улице Притыцкого в Минске, используя кисть и лакокрасочный материал синего цвета, нанесли на тротуарную плитку циничную надпись, а затем здесь же разлили оставшуюся краску. Тем самым, сообщает прокуратура, их действиями ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" причинен имущественный вред на Br7,5 тыс.

Обвиняемые признали, что нанесли эти надписи, при этом свою вину в инкриминированных им преступлениях отрицали. Причиненный ущерб не возместили.

После изучения уголовного дела и анализа собранных доказательств, в том числе протоколов допросов свидетелей, видеозаписей с камер видеонаблюдения, в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности предъявленного молодым людям обвинения. Их действия квалифицированы по ч.2 ст.339 и ч.2 ст.218 УК.

Ранее избранную в отношении обвиняемых меру пресечения прокурор при направлении уголовного дела в суд оставил прежней - заключение под стражу. Уголовное дело находилось в производстве Фрунзенского (Минска) районного отдела Следственного комитета.

Также сообщается, что ранее молодой человек был судим за хулиганство.-0-