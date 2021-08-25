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25 августа 2021, 14:54

Двух минчан задержали за незаконный оборот наркотиков 

Скриншот из видео ГУВД Мингорисполкома
Скриншот из видео ГУВД Мингорисполкома
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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое минчан обвиняются в незаконном обороте наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 

Сотрудники наркоконтроля Партизанского РУВД Минска задержали 37-летнего минчанина, у которого при себе имелся сверток с веществом растительного происхождения весом около 2 г.

В этот же день оперативники задержали еще одного минчанина, который в своей квартире создал условия, необходимые для выращивания конопли. Мужчина установил лампы, снабдив помещение необходимым количеством тепла и света. В ходе проведения осмотра квартиры фигуранта оперативники обнаружили и изъяли 10 полимерных емкостей с почвой, из которой прорастали растения конопли, удобрения, электронные весы, специальное оборудование и 300 г уже готовой к употреблению марихуаны. Оба фигуранта знакомы между собой. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к сбыту наркотиков.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела по факту незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.-0- 
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