Двух мужчин с психотропом задержали в Мозырском районе

8 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе задержали двух 34-летних жителей Калинковичей, у которых нашли психотроп, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

События разворачивались 4 декабря в 22.30 у лесного массива рядом с садоводческим товариществом "Путеец". Используя камеры ночного видения, сотрудники Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира остановили двух мужчин, которые выезжали на автомобиле из леса.

По поведению жителей Калинковичей было видно, что они нервничают. Инспекторы сообщили в милицию. Сотрудники наркоконтроля Мозырского РОВД нашли у мужчин сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что это особо опасное психотропное вещество амфетамин. Его масса была около 2 г.

По факту незаконного оборота психотропных веществ возбуждено уголовное дело.-0-