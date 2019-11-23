Двух мужчин спасли на пожаре в Минске

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух мужчин спасли на пожаре в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома по ул.Байкальской в Минске, сообщили БЕЛТА в городском управлении МЧС.

Сообщение о задымлении на этаже поступило спасателям сегодня в 5.56.

Подразделения МЧС выехали на место. Во время разведки было установлено, что в жилом помещении однокомнатной квартиры произошло загорание имущества на площади 3 кв.м.

Звенья газодымозащитной службы зашли в квартиру и спасли двоих мужчин. Их обнаружили на полу в горящей комнате. Мужчина 1956 года рождения - отец хозяина квартиры - был в сознании. А его знакомый 1962 года рождения - без сознания. Спасатели вынесли мужчин из опасной зоны и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Пострадавших госпитализировали. У старшего из них обнаружена термоингаляционная травма верхних дыхательных путей, острое отравление продуктами горения, термический ожог лица, левой кисти, нижней трети голени, обеих стоп II-III степени (18%), а также алкогольная интоксикация.

Второго пострадавшего госпитализировали с термоингаляционной травмой III степени, ожогом верхних дыхательных путей, отравлением продуктами горения, термическим ожогом головы, шеи, верхних конечностей, тела II-IV степени (70%).

Пожар ликвидирован 6.29. В результате огнем повреждено имущество, закопчена квартира.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-