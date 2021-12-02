Двух наркокурьеров из Гродно задержали под Брестом

2 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области правоохранители задержали двух жителей Гродно с крупной партией наркотиков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Молодые люди по заданию интернет-магазина забрали партию психотропа из тайника на территории Минской области и перевозили для дальнейшего распространения на Брестчине. В Кобринском районе 20-летних курьеров задержали оперативники. В автомобиле фигурантов обнаружено 0,5 кг особо опасного психотропного вещества пара-метилэфедрона.

Установлено, что парни работали на интернет-магазин около двух месяцев. Ранее они не попадали в поле зрения сотрудников милиции. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-