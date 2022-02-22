Двух наркокурьеров задержали под Гомелем

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники столичного наркоконтроля вместе с гомельскими коллегами задержали двух закладчиков, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

У 29-летнего неработающего жителя Гомеля и в разложенных им тайниках оперативники обнаружили более 500 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP, а также свыше 200 г марихуаны.

"У его коллеги по наркомаркету, 21-летнего гомельчанина, изъято более 100 г альфа-PVP. Молодой человек рассказал правоохранителям, что является игроманом и наркопотребителем. Деньги, вырученные от наркоторговли, тратил на погашение долгов в казино", - рассказали в МВД.

Ранее фигуранты в поле зрения правоохранителей не попадали. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.-0-