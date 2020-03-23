Двух наркоторговцев задержали с поличным в Минске

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Советского РУВД Минска совместно с ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали двух жителей Минского района в момент закладки психотропа. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По оперативной информации, молодые люди три месяца работали на один их запрещенных интернет-магазинов по продаже наркотиков. Приобретая крупные партии психотропов, 24-летние парни расфасовывали их на более мелкие дозы у себя дома, а после продавали в столице через тайники-закладки.

Молодых людей правоохранители задержали с поличным в Московском районе Минска. При себе и по месту жительства у них было обнаружено и изъято более 55 г амфетамина и 60 г пара-метилэфедрона, изолента, фасовочные пакеты и электронные весы. Со слов парней, особо опасный наркотик они распространяли, чтобы подзаработать.

Материалы проверки переданы в Московский (Минска) РОСК, где действиям парней дана правовая оценка.-0-