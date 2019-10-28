Двух нелегалов из Индии задержали в Толочинском районе

28 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Гражданин Кыргызстана перевозил в своем авто двух нелегалов из Индии, их задержали в Толочинском районе. Об этом сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Правоохранители ночью 27 октября возле деревни Муравничи задержали легковушку под управлением гражданина Кыргызстана. В авто ехали два гражданина Индии без разрешения на въезд и пребывание в Беларуси. Составлены административные протоколы по ч.1 ст.23.55 КоАП (нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства).-0-