Двух парней после амнистии вновь задержали за наркотики - теперь они приговорены к 9 годам колонии

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Минска вынес приговор двум парням за незаконный оборот особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Ранее молодые люди уже были судимы по ст.328 УК, но попали под амнистию. Позже они снова были задержаны за аналогичные преступления.

По информации пресс-службы, молодые люди 30 ноября 2020 года получили информацию о местонахождении особо опасных наркотиков и психотропов. Затем они изъяли из тайника не менее 1,09 г альфа-PVP, не менее 5,8 г мефедрона и не менее 3,48 г метадона, то есть в крупном размере. Вещества незаконно с целью сбыта перевозили по территории Минска и Минской области, хранили при себе и в тайниках до того момента, пока их не обнаружили правоохранители.

Кроме того, один из обвиняемых приобрел гашиш массой не менее 0,0024 г, но по информации суда, сбывать его не планировал.

Судом оба парня признаны виновными. Они приговорены к 9 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Также им предстоит выплатить штраф в размере 300 БВ на сумму Br8,7 тыс. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-