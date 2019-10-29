Двух парней с марихуаной задержали в Слонимском районе

29 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе во время рейда задержали двух молодых людей с наркотиками в рюкзаке, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники Слонимского РОВД проводили отработку местности для установления лиц, причастных к совершению краж из домов. В деревне Жировичи правоохранители заметили двух парней, всматривающихся в дачные домики.

"При беседе сотрудники милиции обратили внимание на специфический запах из рюкзака одного из них. Молодых людей доставили в Слонимский РОВД, где в присутствии понятых проверили содержимое сумки. Внутри было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения зеленого цвета", - рассказали в милиции. А во время осмотра квартиры у одного из молодых людей найдено специальное приспособление для употребления марихуаны, у второго - обнаружены и изъяты семена растения, похожего на коноплю.

Экспертиза предположения подтвердила. У фигурантов было изъято 76,25 г марихуаны и 2,43 г конопли. Молодые люди 1996 и 1997 годов рождения пояснили, что собрали растения в поле и собирались употребить наркотики самостоятельно.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-