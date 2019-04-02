Двух продавцов и покупателя марихуаны задержали в Минске

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны два продавца и покупатель марихуаны. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

При личном обыске у 25-летнего минчанина, которого задержали около одного из домов по ул.Якубова, обнаружено около 0,78 г наркотического средства. Марихуану ранее он приобрел у знакомого. Выяснилось, что молодой человек - сотрудник одного из интернет-магазинов Минска. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан парень, который сбыл ему опасное наркотическое средство. В автомобиле 26-летнего работника торговой организации обнаружено более 6 г марихуаны.

Позже был изобличен еще один фигурант, который занимался непосредственной реализацией наркотического средства. Выяснилось, что 31-летний неработающий житель Минска снимал квартиру, где хранил наркотики с целью сбыта. При осмотре жилища обнаружили более 480 г марихуаны и особо опасного психотропного вещества "пара-метилэфедрон" (мефедрон) массой более 82 г. Как пояснил фигурант, он приобретал наркотики через интернет бесконтактным способом в больших объемах, после чего сам их реализовывал.

Изъятые вещества направлялись на исследование в центральный аппарат ГКСЭ.

Материалы проверки переданы в Советский и Ленинский (Минска) районные отделы Следственного комитета для дачи правовой оценки действиям фигурантов. В отношении задержанных применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-