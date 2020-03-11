Двух россиян обвиняют в передаче Втюрину свыше $180 тыс.

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россияне Владимир Казанцев и Виталий Горбачев обвиняются в передаче заместителю госсекретаря Совбеза Беларуси Андрею Втюрину свыше $180 тыс. в 2019 году, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Деньги граждане России передавали Втюрину за его содействие их фирме в заключении договоров с РУП "Белтелеком", следует из озвученного сегодня в суде обвинения. Казанцев представлял интересы фирмы "Смартлабс" и иных российских субъектов хозяйствования. По мнению следствия, он действовал в сговоре с Горбачевым. В начале 2018 года они договорились о даче Втюрину взятки. Она должна была составить треть от прибыли "Смартлабса", которую фирма бы получила при реализации сделки с "Белтелекомом". Речь шла о модернизации аппаратно-программного комплекса SmartZala и поставке абонентских приставок.

В итоге Втюрин в интересах Казанцева и Горбачева дал указание тогдашнему министру связи и информатизации Сергею Попкову и гендиректору "Белтекома" Сергею Сиводедову организовать заключение и исполнение договора с ООО "Смартлабс". Согласно озвученному обвинению, он обосновывал целесообразность сотрудничества с этой фирмой государственными интересами. При этом ни Попков, ни Сиводедов не знали о противоправной деятельности Втюрина.

Договор между "Смартлабсом" и "Белтелекомом" на сумму более $6,8 млн был заключен в июле 2018-го. После этого Горбачев по предварительному сговору с Казанцевым в два этапа передал Втюрину взятку. Сначала тот получил 14 февраля 2019 года более $34 тыс. в минском кафе. А 21 апреля ему в ресторане под Минском передали свыше $148 тыс. Всего в итоге Втюрин получил $183 тыс.

Кроме того, Казанцев как представитель интересов еще одной российской фирмы "УГМК-Телеком" в 2018 году договорился с Горбачевым о "даче взятки уполномоченному должностному лицу за оказание ООО "УГМК-Телеком" содействия в победе в проводимых РУП "Белтелеком" конкурсах и последующем заключении и исполнении договоров". В итоге 29 января 2019 года на встрече в минском кафе Втюрин убедил Казанцева дать взятку главе "Белтелекома" Сиводедову. В тот же день сумма 15 тыс. евро была передана гендиректору "Белтелекома".

Казанцев полностью признал свою вину. Горбачева обвиняют тоже по двум эпизодам - в передаче взятки Втюрину и в передаче незаконного вознаграждения Сиводедову. Он признает вину частично - только по первому эпизоду. Во втором случае свою виновность отрицает.-0-

Бизнесмен Томченко признал вину в даче взятки Втюрину Директор и учредитель фирмы "ТТ-Связьком" Владимир Томченко весной-летом 2015 года договорился с россиянином Владимиром Казанцевым, что нужно дать взятку тому, кто поможет фирме стать участницей подрядных торгов по модернизации техсредств в тюрьме №8.