Двух рыбаков сняли с отколовшейся льдины на Чижовском водохранилище

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух рыбаков спасли на Чижовском водохранилище в Минске, они плыли на льдине. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Мужчина 15 марта в 16.48 сообщил спасателям, что он и его товарищ находятся на льдине, которая откололась от берега Чижовского водохранилища в районе улицы Голодеда. "Когда на место прибыли работники МЧС, льдина размерами 70 на 300 м находилась в 200 м от берега. Двое мужчин рыбачили, когда она откололась. Толщина льда составляла 13 см", - рассказали в управлении.

В 17.11 работниками МЧС мужчин были спасены. В медицинской помощи они не нуждались.-0-